Fulminanter Start in erste NHL-Saison: Lian Bichsel erzielte in seinem 3. Spiel sein 2. Tor. Bild: www.imago-images.de

Fulminanter NHL-Start geht weiter: Lian Bichsel trifft und räumt Gegner über die Bande

Lian Bichsel schlägt in der NHL so richtig ein. Dem 20-jährigen Verteidiger gelingt im dritten Spiel in der weltweit besten Liga bereits das zweite Tor. Dieses Mal siegen seine Dallas Stars auch – so wie Pius Suter mit Vancouver.

Mehr «Sport»

Dallas – Washington 3:1

Lian Bichsel 1 Tor, 1 Schuss, 4 Checks, 16:31 TOI

Der Solothurner Lian Bichsel schoss beim 3:1-Erfolg der Dallas Stars über die Washington Capitals den Treffer zum 2:1. Bichsel, ein Hüne von Mann, fasste sich an der blauen Linie ein Herz und drückte mit einem Schuss aus dem Handgelenk ab. Das Publikum bejubelte einen sehenswerten Treffer. Der Puck fand, von einem Gegenspieler abgelenkt, den Weg in die linke hohe Ecke des Keepers.

Schon bei seinem NHL-Debüt hatte der 1,96-m-Mann getroffen, anders als in den beiden folgenden Spielen aber eine Niederlage einstecken müssen. Nun war sein Treffer hingegen von grosser Bedeutung, brachte er die Stars gegen das beste Team der Eastern Conference doch entscheidend in Führung. Neben seinem Tor machte sich Bichsel beim Gegner auch mit vier Checks bemerkbar. Unter anderem räumte er einen Gegner über die Bande.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Vancouver – Colorado 3:1

Pius Suter, 1 Assist, 1 Schuss, 14:26 TOI

Mit Pius Suter war auch der zweite Schweizer, der in der Nacht auf Dienstag im Einsatz stand, siegreich. Der formstarke Stürmer trug mit dem zweiten Assist zum 1:0 durch Kiefer Sherwood ebenfalls entscheidend zum Sieg bei. Mann des Spiels war aber unbestritten Sherwood, der auch im zweiten und im dritten Drittel traf – lustigerweise immer knapp drei bis vier Minuten vor Schluss.

Für die Canucks war der Erfolg gegen die Colorado Avalanche enorm wichtig, zog man so am direkten Konkurrenten vorbei auf Platz sieben der Western Conference. (nih/sda)