Ex-SCB-Trainer übernimmt nun die SCRJ Lakers. Bild: keystone

Ex-SCB-Coach Johan Lundskog wird Cheftrainer in Rapperswil-Jona

Die Rapperswil-Jona Lakers befördern des Assistenzcoach Johan Lundskog zum Headcoach. Er übernimmt somit definitiv für Stefan Hedlund, der vor neun Tagen entlassen wurde.

Der 40-jährige Lundskog mit schwedischem und kanadischem Doppelpass war bereits in der Saison 2021/22 und in der Anfangsphase der Saison 2022/23 als Cheftrainer in Bern tätig. (nih/sda)

Update folgt.