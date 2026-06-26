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Norwegen schont Haaland und Ödegaard – Frankreich bringt die volle Kapelle

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Inhaltsverzeichnis Die Tabelle der Gruppe I

Frankreich und Norwegen haben sich in der Gruppe I schon vor der letzten Runde das Weiterkommen gesichert. Im Direktduell schont Norwegens Trainer Stale Solbakken darum zahlreiche Etablierte, darunter Torjäger Erling Haaland und Spielmacher Martin Ödegaard.

Die Franzosen gehen deshalb noch deutlicher als Favorit in dieses Spiel, das um 21 Uhr angepfiffen wird. Bei Les Bleus soll es der Wundersturm um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise richten.