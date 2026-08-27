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St.Gallen gelingt erneut der rasche Ausgleich ++ Sion hält bei Ajax gut mit

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St.Gallen muss ab 20 Uhr zuhause gegen Nordsjaelland einen 0:1-Rückstand aufholen. Zeitgleich steht Sion nach einem 2:4 im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam vor einer Herkules-Aufgabe.

Thun tritt zuhause (20 Uhr) eine Stufe höher gegen Lech Posen an. Nach der 0:7-Klatsche aus dem Hinspiel werden die Berner Oberländer im Kampf um die Europa League aber wohl nicht mehr mitreden. In der Conference League steht der Schweizer Meister bereits. (ram/sda)