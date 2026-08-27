freundlich28°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

FCSG in Conference League? Rückspiel gegen Nordsjaelland live im Stream

SRF Info - HD - Live

Liveticker

St.Gallen gelingt erneut der rasche Ausgleich ++ Sion hält bei Ajax gut mit

27.08.2026, 18:5627.08.2026, 20:30

St.Gallen muss ab 20 Uhr zuhause gegen Nordsjaelland einen 0:1-Rückstand aufholen. Zeitgleich steht Sion nach einem 2:4 im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam vor einer Herkules-Aufgabe.

Thun tritt zuhause (20 Uhr) eine Stufe höher gegen Lech Posen an. Nach der 0:7-Klatsche aus dem Hinspiel werden die Berner Oberländer im Kampf um die Europa League aber wohl nicht mehr mitreden. In der Conference League steht der Schweizer Meister bereits. (ram/sda)

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
SpangeBorb Schwermkopp
1 / 29
SpangeBorb Schwermkopp

Oder: Die verstörendsten Fälschungen und Kopien von SpongeBob Schwammkopf, die das Internet zu bieten hat.
quelle: reddit/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die watson Leichtathletik-Challenge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
UEFA bereitet Strafanzeige gegen FIFA-Boss Infantino vor
Inmitten des Machtkampfes mit Gianni Infantino erhöht die Europäische Fussball-Union (UEFA) den Druck massiv.
Die UEFA bereitet im Zusammenhang mit dem inzwischen verworfenen Investorenplan eine Strafanzeige gegen den FIFA-Chef vor. Dies geht aus einem 60-seitigen Dokument hervor, über das britische Medien am Donnerstag zuerst berichteten und das dem deutschen Sportinformationsdienst (SID) vorliegt.
Zur Story