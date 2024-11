Liveticker

Schweizer Quartett fordert in Gurgl Slalom-Queen Shiffrin

Der 1. Lauf beginnt um 10.30 Uhr, der 2. Lauf um 13.30 Uhr. Die Schweiz hofft auf das Quartett Wendy Holdener, Michelle Gisin, Camille Rast & Mélanie Meillard.

Nach der Premiere der Männer im Vorjahr bestreiten am Samstag auch die Frauen erstmals einen Weltcup-Slalom in Gurgl im Ötztal. Erste Anwärterin auf den Sieg ist natürlich Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin hat mit ihrem überlegenen Sieg vor einer Woche in Levi in Finnland gezeigt, dass die Form auch in der neuen Saison wieder stimmt.

Aus Schweizer Sicht haben in Levi Camille Rast und Mélanie Meillard mit den Rängen 5 und 7 überzeugt, wogegen der Saisonauftakt im Slalom für Wendy Holdener und Michelle Gisin nicht nach Wunsch verlaufen ist.

Der 1. Lauf beginnt um 10.30 Uhr:

