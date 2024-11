Luc Roduit hat in den letzten Jahren schwierige Zeiten erlebt, aber der Walliser startet die neue Saison mit dem Messer zwischen den Zähnen. Image: watson/Florian Kunz

Der Held der Olympischen Jugendspiele musste leiden – doch kämpft weiter um seinen Platz

Luc Roduit hatte bei den Olympischen Jugendspielen (YOG) in Lausanne geglänzt und drei Medaillen gewonnen. Vier Jahre später arbeitet der Walliser hart daran, sich einen Platz im Europacup zu sichern.

Sven Papaux Folge mir

Während die besten Skifahrer der Welt ihre Saison in Sölden auf dem Rettenbachgletscher eröffnet haben, trainieren die Jüngeren im Schatten, um sich auf ihren nächsten Einsatz vorzubereiten.

Dies ist der Fall bei Luc Roduit. Der im Val de Bagnes geborene Roduit absolviert eine Trainingswoche nach der anderen und bereitet sich auf die neue Saison vor. Denn nichts ist einfach, der Weg zum Spitzensport ist oft holprig. Er erinnert sich an die ersten Schwierigkeiten, sich einen Weg in die Kader von Swiss-Ski zu bahnen. Der zurückhaltende Athlet gibt zu, dass er Schwierigkeiten hatte, in das Kontingent aufgenommen zu werden: «Ich war der einzige Romand und verstand überhaupt nichts. Aber ich habe mich gut an den Röstigraben angepasst», lacht er.

Die Euphorie der Jugendspiele und die Pandemie als Bremse

Anpassung ist das Schlüsselwort des Wallisers, dessen Gesicht auf Fernsehsendern und in der Presse des Landes zu sehen ist. «In den letzten vier Jahren hat sich einiges verändert», sagt Roduit gleich zu Beginn. Nach seinem Beutezug bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne (2020), der ihm Silber im Slalom sowie Bronze in Super-G und Riesenslalom bescherte, betont der Junge die «schöne Erfahrung», die er bei den Wettkämpfen im Waadtland gemacht habe. Er sei vor allem froh, dass er die Medienaufmerksamkeit «gut gemanagt» habe.

Mit diesem Lauf sicherte sich Roduit Slalom-Silber. Video: SRF

Als die Spiele zu Ende gingen, musste er sich erst wieder an die FIS-Rennen gewöhnen. So fühlte sich Roduit nach der Euphorie «ein bisschen wie ein Hochstapler», wenn ihm Journalisten das Mikrofon hinhielten.

Doch der Hochstapler nimmt die Form eines Virus an: Covid-19. Er weiss es noch nicht, aber die Pandemie wird ihn in seiner Entwicklung bremsen. «Ich hatte zu der Zeit eine tolle Saison», sagt er.

Er nutzte seine Olympiaform und schielte auf den Schweizer U19-Cup, wo er um die Top 3 fuhr: «Ich war in guter Form, aber dann kam die Pandemie und die Rennen wurden abgesagt. Ich bin Vierter geworden», kommentiert er.

In Lausanne war Luc Roduit in Topform. Bild: KEYSTONE

Auf den ersten Blick mag dieser vierte Platz nicht weiter auffallen. Doch ein Platz unter den Top 3 wäre gleichbedeutend mit der Aufnahme ins C-Kader von Swiss-Ski gewesen. Die Entscheidung bei der Selektion fiel damit gegen ihn aus: Roduit werde die Jacke des Schweizer Skiverbandes nicht tragen.

«Ich war vielleicht naiv, aber ich dachte, dass meine Ergebnisse bei den Jugendspielen ausreichen würden.» Luc Roduit

Aufgebracht flüchtete sich Luc Roduit daraufhin in Arbeit, um diese Ungerechtigkeit auszugleichen, indem er im Kraftraum schwitzte: «Als ich erfuhr, dass ich von Swiss-Ski nicht selektioniert worden war, habe ich mein Trainingspensum verdoppelt.»

Er setzte sich selbst unter Druck

Aber das Gespenst des Übertrainings geht um, der Kopf will zu viel und der Körper macht nicht mit. Kleine Verletzungen treten auf, die Ärzte bitten ihn, seine Trainingsbelastung zu dosieren. Auch auf den Skiern will der Athlet zu viel.

«Ich habe mich selbst unter enormen Druck gesetzt und in der Saison nach den Olympischen Spielen war ich nicht mehr ich selbst. Ich konnte nicht mehr so Ski fahren, wie ich wollte.» Luc Roduit

Als er plötzlich zögerlich wird und sein Vertrauen verliert, hängt er die ganze Saison seiner Trübsal nach: Er braucht einen Neuanfang. Er wechselt die Ausrüstung, um in der neuen Saison 2021/2022 einen neuen Anlauf zu nehmen. Er verwandelte seine Enttäuschung in Entschlossenheit und schaffte es, in das C-Kader von Swiss-Ski aufzusteigen.

Aber um im helvetischen Skisport die Karriereleiter zu erklimmen, braucht man Zeit und eine gehörige Portion Glück, um Pannen zu vermeiden. In der Saison 2022/2023 sieht sich der Walliser mit Wehwehchen konfrontiert, die ihn erneut bremsen. Ein Hindernislauf und Schmerzen begannen, seinen Rücken zu krümmen. «Wir wissen immer noch nicht, was ich hatte, aber ich verbrachte zehn Tage im Krankenhaus. Ich hatte auch Schmerzen im Schlüsselbein. Drei Monate lang musste ich Antibiotika nehmen. Das hat mich physisch und psychisch ziemlich mitgenommen und ich habe mich entschieden, die Saison zu verkürzen.»

Gesundheitsprobleme hinter sich gelassen

Diese Unfälle auf der Strecke haben den Skifahrer geformt und seine Entschlossenheit gesteigert. Heute kämpft Luc Roduit um einen Platz im Europacup. Er ist ein ausgezeichneter Techniker, der sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom glänzen kann und arbeitet daran, sich einen Platz im Slalom-Stamm zu sichern.

Luc Roduit ohne Helm und Brille. Image: Andy Sillaber

Nach seiner Feuertaufe im Europacup in Gstaad weiss er, dass er sich in einer Grauzone befindet: «Ich habe noch keinen festen Platz im Europacup. Ich bin zwischen Platz 10 und 13 (Swiss-Ski kann 10 Fahrer aufstellen, Anm. d. Red.).»

Er bereitet sich auf eine Reise in den Norden vor (die ersten Europacuprennen finden an diesem Wochenende in Levi, Finnland, statt), um an internen Qualifikationsrunden teilzunehmen.

«Wir sind sechs oder mehr, die um einen Platz im Europapokal kämpfen. Das ist frustrierend.» Luc Roduit ist frustriert, aber keineswegs niedergeschlagen.

Der Walliser weiss, dass er regelmässig gute Leistungen erbringen muss, wenn er sich auf höchstem Niveau etablieren will: «Das Schwierige in der Schweiz ist, dass man sich auf allen Ebenen beweisen und im Europacup sehr konstant sein muss, wenn man eine Chance haben will, im Weltcup aufgestellt zu werden.»

Dieses Jahr oder nie?

Die Walliser Nachwuchshoffnung geht voller Tatendrang in das Geschäftsjahr 2024/2025, mit der Idee, «All-In» zu gehen, um auf die nächste Ebene zu gelangen. Und das zu Recht, denn er konnte auf ein sehr solides Saisonende zurückblicken. Er zeigte sich vor allem regelmässig, die magische Formel, um die Augen der Trainer auf sich zu ziehen.

Die neue Saison ist für Luc Roduit wichtig: «Wenn man sich das Kriterienblatt von Swiss-Ski anschaut, muss ich im Europacup in einer Disziplin unter die Top 30 kommen, in zwei Disziplinen zu den 250 Weltbesten gehören oder in einer Disziplin unter die Top 80 kommen.»

Er hat die Fähigkeiten, sich selbst zu übertreffen, und den nötigen Ski, um zu konkurrieren. Roduit versichert: «Ich versuche, das Beste aus mir herauszuholen, um so weit wie möglich zu kommen.»