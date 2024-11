Shiffrin gewinnt in Gurgl vor Colturi und Rast Bild: keystone

Rast fährt zum ersten Mal auf das Weltcup-Podest – Shiffrin feiert in Gurgl den 99. Sieg

Camille Rast feiert bei der Weltcup-Premiere der Frauen in Gurgl ihre eigene Premiere: Beim 99. Weltcupsieg von Mikaela Shiffrin fährt die Walliserin als Dritte erstmals auf das Podest, das Wendy Holdener knapp verpasst.

An Shiffrin gab es auch in Gurgl kein vorbeikommen. Die 29-jährige Amerikanerin feierte bei der Premiere zuhinterst im Ötztal ihren 99. Weltcupsieg, den 62. im Slalom. In ihrer Paradedisziplin gewann sie die letzten sechs Rennen, bei denen sie am Start stand. Bereits bei Halbzeit lag Shiffrin in Führung. Wie schon in Levi vor einer Woche liess sie sich die gute Ausgangslage nicht nehmen und gewann überlegen.

Der Siegeslauf von Mikaela Shiffrin. Video: SRF

Das Podest komplettierten mit Lara Colturi und Camille Rast zwei Fahrerinnen, die noch nie im Weltcup in die Top 3 gefahren waren. Die für Albanien startende Italienerin Colturi büsste 55 Hundertstel auf Shiffrin ein und sorgte für einen historischen Tag. Noch nie gab es für Albanien einen Podestplatz im Weltcup. Die erst kürzlich 18 Jahre alt gewordene Tochter von Olympiasiegerin Daniela Ceccarelli stiess im ersten Lauf mit Startnummer 27 auf Platz 4 vor und verbesserte sich im zweiten Umgang nochmals um zwei Plätze.

Zwei Hundertstel hinter Colturi feierte Rast ihre Podest-Premiere im Weltcup. Die Walliserin schob sich im zweiten Lauf von Platz 5 nach vorne und Wendy Holdener vom Podest. Der Schwyzerin, bei Halbzeit lediglich 13 Hundertstel hinter Shiffrin klassiert, fehlten am Ende 18 Hundertstel zu Platz 3. Der Podestplatz für Rast war eine logische Folge der zuletzt guten Resultate. Bereits in Levi fehlte ihr als Fünfte nur wenig zur Premiere.

Der zweite Lauf von Camille Rast. Video: SRF

Mélanie Meillard komplettierte das tolle Schweizer Ergebnis. Nach Platz 7 vor einer Woche im hohen Norden Finnlands klassierte sich die 26-Jährige in Gurgl erneut in den Top 10. Anders als noch in Levi verpasste sie im Ötztal im zweiten Lauf den Sprung nach vorne und verlor noch einen Platz.

Michelle Gisin hatte nach einem völlig verkorksten ersten Lauf den zweiten Umgang um 47 Hundertstel verpasst. (riz/sda)