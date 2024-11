Shiffrin distanzierte ihre erste Verfolgerin, die Deutsche Lena Dürr, um sechs Zehntelsekunden. In Abwesenheit der Slowakin Petra Vlhova, die sich nach ihrem im Januar erlittenen Kreuzbandriss noch nicht für Wettkämpfe bereit fühlt, legte die Amerikanerin auf überzeugende Art die Basis zu ihrem achten Sieg in Levi, dem 98. Triumph im Weltcup insgesamt. (ram/sda)

Die zweite Rückkehrerin im Schweizer Team, Aline Danioth, war dreieinhalb Sekunden langsamer als Shiffrin und wird in der Entscheidung nicht dabei sein. Die Urnerin war erstmals nach langer Zwangspause wieder im Weltcup am Start. Sie kämpfte sich nach dem im März vergangenen Jahres erlittenen Kreuzbandriss, ihrer bereits sechsten schwerwiegenden Verletzung, ein weiteres Mal zurück.

Wendy Holdener, die die vergangene Saison wegen einer Fraktur im linken Sprunggelenk praktisch vollends verpasst hatte, nimmt nach ihrer ersten Fahrt in einem Weltcup-Slalom seit einem Jahr Rang 13 ein. Mit vielen Schwüngen sei sie zufrieden, sagte Holdener im SRF, «ich bin positiv überrascht». In der Nacht habe sie vor Nervosität kaum ein Auge zugetan, verriet sie.

Mikaela Shiffrin gibt im Slalom gleich wieder den Tarif durch. Die Amerikanerin fährt im ersten Lauf in Levi in Finnland klare Bestzeit. Bestklassierte Schweizerin ist Camille Rast auf Platz 7.

Was haben diese vier Sportstars gemeinsam? Nicht viel, allerdings haben sich alle von ihnen schon eine kuriose Verletzung zugezogen. Diese und viele weitere Geschichten in der Bildstrecke:

Was haben diese vier Sportstars gemeinsam? Nicht viel, allerdings haben sich alle von ihnen schon eine kuriose Verletzung zugezogen. Diese und viele weitere Geschichten in der Bildstrecke:

27-Jährige neue US-Regierungssprecherin +++ Iran dementiert Musk-Treffen in New York

5 Gründe für den Schweizer Abstieg in der Nations League

Fünf Spiele, zwei Punkte, kein Sieg, Abstieg: Die Schweizer Nationalmannschaft spielt in der nächsten Nations League nicht mehr in der höchsten Liga. Ursachenforschung für das Scheitern nach dem EM-Hoch.

Das 1:1 gegen Serbien an diesem garstigen Freitagabend im Letzigrund von Zürich war zu wenig, um den Ligaerhalt mit einem Exploit am Montag in Spanien noch bewerkstelligen zu können. Die fünf Hauptgründe für den ersten Schweizer Abstieg in der Nations League liegen jedoch nicht in diesem fünften Spiel. In diesem deckte sich das Resultat nicht mit der ordentlichen Leistung der Mannschaft von Murat Yakin.