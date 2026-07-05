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WM 2026: Brasilien gegen Norwegen live im Stream und Ticker

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Nyland hält den Elfmeter: Brasilien verpasst den Führungstreffer

05.07.2026, 21:0005.07.2026, 22:15
  • Am Sonntagabend um 22.00 Uhr Schweizer Zeit kommt es in New Jersey zum Duell zwischen Brasilien und Norwegen. Während die Seleção zum sechsten Mal Weltmeister werden möchte, könnte Norwegen zum ersten Mal in die WM-Viertelfinals vorstossen.
  • Der bisher einzige Ernstkampf dieser beiden Teams in der Vorrunde der WM 1998 endete mit einem 2:1-Sieg für die Skandinavier.
  • In der Nacht um 2.00 Uhr spielt Mexiko im heimischen Aztekenstadion gegen England. Der Mitgastgeber hat die ersten Partien dieses Turniers allesamt gewonnen und noch kein Gegentor zugelassen.
  • Die Engländer dagegen hinterliessen bisher einen zwiespältigen Eindruck, haben jedoch mit Harry Kane einen der besten Stürmer der Welt in ihren Reihen. Die Ausgangslage scheint völlig offen zu sein. (riz/sda)
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