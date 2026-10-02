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National League: Kloten gegen Fribourg live im Ticker

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Kloten fordert Meister Fribourg-Gottéron heraus

02.10.2026, 19:0702.10.2026, 19:10
  • Fribourg-Gottéron, der amtierende Meister, ist heute beim EHC Kloten zu Gast. Die Freiburger reisen mit breiter Brust nach Kloten.
  • Die weiteren Partien der heutigen Runde sind: SC Bern gegen Genève-Servette, Davos gegen Ajoie, Lausanne gegen Biel sowie Lugano gegen Rapperswil-Jona. (car)
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quelle: keystone / ennio leanza
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