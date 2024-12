Ski live: Abfahrt in Beaver Creek mit Lara Gut-Behrami in Ticker und TV

Liveticker

Gibt es einen weiteren Schweizer Erfolg? Lara Gut-Behrami und Co. starten in Speedsaison

Anderthalb Monate nach der Riesenslalom-Ouvertüre in Sölden lancieren die alpinen Skirennfahrerinnen in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado die Speed-Saison. Der Start zur ersten Weltcup-Abfahrt des Winters erfolgt um 19 Uhr Schweizer Zeit.

Lara Gut-Behrami liess nach dem durchwachsenen Riesenslalom-Einstand erahnen, dass in der Abfahrt mit ihr zu rechnen ist. In den drei Trainings belegte die Tessinerin die Plätze 2, 1 und 4. Die 40-jährige Amerikanerin Lindsey Vonn tritt eine Woche vor ihrem angekündigten Comeback in St. Moritz als Vorfahrerin an.

Ob es nach dem Sieg von Marco Odermatt im Riesenslalom in Val-d'Isère einen weiteren Schweizer Erfolg gibt, siehst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF. (sda)

Die Startliste

1 Laura Gauché

2 Kira Weidle-Winkelmann

3 Priska Ming-Nufer

4 Nicol Delago

5 Nina Ortlieb

6 Mirjam Puchner

7 Sofia Goggia

8 Lara Gut-Behrami

9 Marta Bassino

10 Stephanie Venier

11 Cornelia Hütter

12 Laura Pirovano

13 Ilka Stuhec

14 Elena Curtoni

15 Federica Brignone

16 Ariane Rädler

17 Corinne Suter

18 Christina Ager

19 Kajsa Lie

20 Jacqueline Wiles​

Die weiteren Schweizerinnen:

21 Michelle Gisin

22 Joana Hählen

23 Delia Durrer

38 Stephanie Jenal

40 Jasmina Suter​