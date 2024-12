Im Ziel liess sich Lokalmatadorin Lindsey Vonn feiern. Bild: www.imago-images.de

So stark schnitt Vorfahrerin Lindsey Vonn in der Abfahrt im Vergleich zu den Topstars ab

Bei der Abfahrt in Beaver Creek kehrte die 40-jährige Lindsey Vonn nach fünf Jahren Wettkampfpause vorerst als Vorfahrerin in den Weltcup zurück. Mit ihrer Fahrt hätte sie mit den besten Abfahrerinnen mithalten können.

Mehr «Sport»

Am nächsten Wochenende wird Lindsey Vonn, wenn alles nach Plan läuft, erstmals wieder im Weltcup starten. Für die beiden Super-G in St. Moritz hat das US-Ski-Team für die 40-jährige Rückkehrerin erfolgreich eine Wild Card beantragt. Am heutigen Samstag startete Vonn bei der Abfahrt in Beaver Creek aber vorerst noch als Vorläuferin. Dabei benötigte sie gemäss SRF 1.33,16 Minuten – eine sehr gute Zeit, wie der Vergleich mit den Top-Abfahrerinnen zeigt.

Die Fahrt von Lindsey Vonn. Video: SRF

Denn mit ihrer Zeit hätte Vonn, die dem Augenschein nach alles in die Waagschale warf, mit den besten Fahrerinnen in dieser Disziplin mithalten können. Nach den ersten 30 Starterinnen würde Vonns Zeit Platz acht bedeuten. Zur Führenden Cornelia Hütter fehlten ihr lediglich 78 Hundertstelsekunden, die Drittplatzierte Lara Gut-Behrami war 44 Hundertstelsekunden schneller als Vonn.

Im Vorfeld des Auftritts in Beaver Creek hatte Vonn bereits vier FIS-Rennen bestritten und dabei gut abgeschnitten. In Copper Mountain belegte die vierfache Gesamtweltcupsiegerin in den beiden Abfahrten die Plätze 24 und 27, im Super-G fuhr sie gar auf die Ränge 24 und 19. Dabei waren zahlreiche Top-Athletinnen am Start. «Das ist erst der Anfang», erklärte die US-Amerikanerin danach. Eine Woche später zeigte die Speed-Spezialistin, dass sich die Konkurrenz wohl tatsächlich warm anziehen muss. (nih)