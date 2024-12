In Zukunft möchten die Ski-Stars auch eine aktivere Rolle einnehmen und ein Mitspracherecht erhalten, wenn über ihren Sport entschieden wird. Wie Johan Eliasch nun entscheiden wird, ist unklar. Der letzte Brief in dieser Thematik ist aller Voraussicht nach noch nicht geschrieben. (riz/sda)

In diesem erwähnen die Sportler, dass sie am Montag mit CVC im Gespräch waren. «Es ist offensichtlich, dass CVC von einem aufrichtigen Engagement für das Wachstum und die Entwicklung unseres Sports angetrieben wird», teilten die Erfasser mit, aber gaben auch zu, dass noch weitere Prüfungen notwendig sein werden.

Es folgt das nächste Kapitel im Streit um das CVC-Angebot im Skisport. Die Ski-Stars haben nun einen zweiten Brief an FIS-Präsident Johan Eliasch erfasst und stellen Forderungen an den Verband.

Verletzungssorgen um Mbappé und Müller liefert – das lief in der Champions League

Kylian Mbappé muss bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden, Thomas Müller hat nun in 16 verschiedenen Champions-League-Saisons getroffen und vieles mehr: Das lief am Dienstag in der Königsklasse.

Real Madrid kann in der Champions League nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder jubeln. Gegen Atalanta Bergamo zittert sich Real zum Sieg, aber bangt nun um Kylian Mbappé. Bereits in der zehnten Minute erzielte der Franzose noch das 1:0 und hatte daraufhin das zweite Tor auf dem Fuss. Doch in der 36. Minute ging es für Mbappé aufgrund einer Verletzung nicht mehr weiter.