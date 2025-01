Liveticker

Odermatt und von Allmen am Lauberhorn vor dem nächsten Schweizer Doppelsieg

Die weiteren Schweizer:

35 Arnaud Boisset SUI

37 Lars Rösti SUI



In der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen dürfen die Schweizer Fans erneut auf einen Heimsieg hoffen. Franjo von Allmen bewies am Freitag mit seinem Sieg im Super-G seine starke Form. Derweil zeigte Marco Odermatt mit seinem zweifachen Sieg im Vorjahr, dass er am Lauberhorn brillieren kann.

Ohnehin ist die Abfahrt in dieser Saison die Paradedisziplin der Schweizer: Sie belegten in den drei Rennen stets die Ränge 1 und 2. Gewonnen hat immer ein anderer Fahrer. Zuerst war es Justin Murisier, dann Marco Odermatt und zuletzt Alexis Monney. Beim Versuch, die Schweizer Dominanz zu brechen, dürfte Vincent Kriechmayr an vorderster Front stehen. Dem Österreicher, der 2019 und 2022 in Wengen triumphiert hatte, gelang mit Rang 2 im Super-G ebenfalls eine starke Leistung. (ram/sda)