Weltcup-Abfahrt in Cortina 1. Sofia Goggia ITA

2. Kajsa Vickhoff Lie NOR +0,42

3. Federica Brignone ITA +0,55 4. Lara Gut-Behrami SUI +0,72

5. Corinne Suter SUI +0,75

19. Delia Durrer SUI +1,60

20. Lindsey Vonn USA +1,68

24. Malorie Blanc SUI +1,89

30. Priska Ming-Nufer SUI +2,04



Lara Gut-Behrami verpasste das Podest um knapp zwei Zehntel. Bild: keystone

«La Goggia» triumphiert in Cortina – Gut-Behrami und Suter knapp neben dem Podest

Sofia Goggia feiert ihren ersten Saisonsieg in der Abfahrt. Die Italienerin gewann in Cortina d'Ampezzo, wo Lara Gut-Behrami und Corinne Suter als beste Schweizerinnen die Plätze 4 und 5 belegten.

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter lagen 17 Hundertstel beziehungsweise zwei Zehntel hinter dem letzten Podestplatz zurück, den Sofia Goggias Landsfrau Federica Brignone einnahm. Brignone, die damit die Führung in der Disziplinen-Wertung von der Österreicherin Cornelia Hütter übernahm, hatte vor einer Woche in St. Anton ihren ersten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt errungen.

Startnummer 5, Platz 5: Corinne Suter. Bild: keystone

Gut-Behrami hatte sich insgeheim etwas mehr erwartet auf der Strecke, auf der sie im Weltcup schon viermal Erste war und an den Weltmeisterschaften vor vier Jahren die Titel im Super-G und im Riesenslalom geholt hatte. «Mir gelang es vielleicht zu 70 Prozent, so zu fahren, wie ich es mir vorgenommen habe», meinte die Tessinerin im SRF-Interview. «Ich nehme das Positive mit und freue mich, dass morgen ein Super-G ist.»

Für Suter dagegen kommt das Ergebnis dem nächsten Schritt auf dem Weg zurück gleich – ein Jahr, nachdem sie sich gleichenorts einen Kreuzbandriss und zwei Jahre, nachdem sie bei einem schlimmen Sturz eine Hirnerschütterung erlitten hatte, vor vier Jahren hier aber auch Abfahrts-Weltmeisterin geworden war. «Ich bin mega zufrieden, im Vergleich zum Training war das eine klare Steigerung», betonte Suter. «Es brauchte etwas Überwindung, hier zu fahren. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.»

Goggias vierter Cortina-Sieg

Die weiteren Schweizerinnen konnten mit ihren zwei Teamkolleginnen nicht mithalten. Delia Durrer reichte Platz 19, um drittbeste Fahrerin von Swiss-Ski zu werden. Malorie Blanc, die in St. Anton in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt sensationell Platz 2 belegt hatte, fand sich in der Rangliste auf Position 24 wieder. Priska Ming-Nufer musste sich mit Rang 30 bescheiden. Jasmina Suter, Michelle Gisin, Janine Schmitt und Stephanie Jenal verpassten ein zählbares Ergebnis. Joana Hählen schied aus.

Goggia gewann den Klassiker am Fusse der Dolomiten zum vierten Mal. In Cortina d'Ampezzo hatte sie schon vor sieben, drei und zwei Jahren dominiert. Die Amerikanerin Lindsey Vonn, die einen Sturz im unteren Teil nur mit Mühe verhindern konnte, wurde 20. (ram/sda)