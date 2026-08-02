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Ruhiger Start im Letzi: GC empfängt Lugano + Luzern-Goalie patzt erneut
- Nach dem erfolgreichen Saisonstart im neuen Heimstadion gegen den FC Vaduz peilt der FC Lugano den nächsten Dreier an. Auswärts im Stadion Letzigrund treffen die Tessiner auf den Grasshopper Club Zürich.
- GC startete mit einem Punktgewinn bei Lausanne-Sport in die neue Spielzeit. Das Ziel in dieser Saison beim Rekordmeister ist klar: Klassenerhalt.
- Ebenfalls um 16.30 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Sion und Luzern. Beide Teams verloren zum Saisonauftakt.
- Bereits um 14 Uhr trafen Aufsteiger Vaduz und Cupsieger St.Gallen aufeinander.