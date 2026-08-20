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St.Gallen kämpft um die Conference League, Thun will gar in die Europa League
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Donnerstag steht ein Quartett aus der Super League in den Hinspielen der Europacup-Playoffs im Einsatz.
- Das einzige Team, das eine Ligaphase bereits auf sicher hat, ist der FC Thun. Setzt sich der Schweizer Meister auch gegen Lech Poznan durch, absolviert er die Ligaphase in der Europa League, verliert er, geht es in der Conference League weiter. Das Hinspiel in Polen wird um 19.00 Uhr angepfiffen.
- Die anderen Vertreter aus der Super League sind in den Conference-League-Playoffs engagiert. St. Gallen trifft dabei auswärts auf die Dänen von Nordsjaelland (19.00 Uhr), Sion empfängt im Tourbillon das grosse Ajax Amsterdam (20.15 Uhr), Lugano spielt in der heimischen AIL Arena gegen Maccabi Tel Aviv (20.30 Uhr). (abu/sda)