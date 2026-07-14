Dieser Nati-Fan fuhr damit von Schwamendingen in die Innenstadt.
Liveticker
Der Turbinenplatz ist schon ziemlich voll – Nati-Empfang um 12 Uhr
Das Wichtigste in Kürze
- Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ist nach dem WM-Aus im Viertelfinal gegen Argentinien wieder in der Schweiz gelandet. Kurz nach 10 Uhr kam die Mannschaft von Murat Yakin am Flughafen Zürich an.
- Danach fährt die Nati gleich weiter in Richtung Zürcher Innenstadt. Auf dem Turbinenplatz findet der offizielle Empfang für Xhaka und Co. statt.
- Fans können das Eventgelände ab 10.30 Uhr betreten. Um 12 Uhr soll dann der Empfang offiziell losgehen.
- Mit watson bist du jederzeit über die Geschehnisse beim Nati-Empfang informiert.
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Trotz des bitteren Aus: Die Fans erwarten die Nati mit Stolz
Ein ganz besonderes Velo steht auf dem Turbinenplatz
Der Turbinenplatz füllt sich langsam
Um 12 Uhr soll der Empfang dann losgehen.
Der Nati-Bus hat den Flughafen verlassen
Der Nati-Flieger wird übers Rollfeld eskortiert
Der Bus wartet schon, um die Spieler aufzuladen.
Touchdown
Die Nati ist sicher in Zürich gelandet.
Die Nati ist im Anflug auf Zürich
Bald ist die Nati zurück in der Schweiz
Der Edelweiss-Flieger von Kansas City überquert demnächst die Schweizer Grenze. Die Landung in Zürich wird ungefähr um 10.20 Uhr erwartet.
Hier findet der Empfang statt:
Der Turbinenplatz liegt in der Nähe der Hardbrücke.
Ganz so viele Fans wie in Norwegen werden es in Zürich kaum werden
Empfang auf dem Turbinenplatz
Die Nationalmannschaft fliegt am Montagnachmittag ab und landet am Dienstag gegen 10.15 Uhr in Zürich. Ab 12 Uhr ist auf dem Turbinenplatz in Zürich ein Empfang mit den Schweizer Fans geplant. Wir berichten live.