freundlich20°
DE | FR
burger
Sport
WM-Tagesticker

WM 2026 im Tagesticker: Schiedsrichter Rob Dieperink ist tot

WM-Tagesticker

Niederländischer Schiedsrichter gestorben +++ Haaland verabschiedet sich mit Selfie

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
14.07.2026, 06:4614.07.2026, 06:46
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
Schicke uns deinen Input
avatar
Erling Haaland verabschiedet sich mit Selfie
Erling Haaland verabschiedet sich von der WM und schreibt: «Tschüss 🇺🇸 Es war sehr emotional!
»
Kroatien wieder mit Bilic
Slaven Bilic ist zum zweiten Mal in seiner Karriere Trainer von Kroatiens Fussball-Nationalmannschaft. Er löst Zlatko Dalic ab, der nach dem WM-Aus gegen Portugal im Sechzehntelfinal zurückgetreten ist.

Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes. An der EM 2008 in der Schweiz und in Österreich kamen die Kroaten mit ihm bis in die Viertelfinals. Er sei nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt worden, teilte der kroatische Fussballverband mit.

Der frühere Defensivakteur spielte von 1993 bis 1996 für den Karlsruher SC, später unter anderem für West Ham und Everton in England. Zuletzt trainierte er Al-Fateh in Saudi-Arabien. (riz/sda/dpa)


Nati-Empfang am Dienstag
Nach dem Ausscheiden geht es für die Schweizer Fussballer und ihre Betreuer zurück in die Heimat. Die Nati wird am Dienstagmittag in Zürich erwartet. Ab etwa 12 Uhr wird sie auf dem Turbinenplatz in Zürich empfangen – unweit der Hardbrücke, wo ihre Siege jeweils von tausenden Fans gefeiert wurden. (ram)
Thiaw nicht mehr Senegals Nationaltrainer
Der senegalesische Fussballverband hat sich von Nationaltrainer Pape Thiaw und seinen Staffmitgliedern getrennt, wie er bekannt gab. Das afrikanische Team scheiterte im Sechzehntelfinal gegen Belgien nach einer 2:0-Führung bis zur 86. Minute noch mit 2:3 n.V.

Thiaw, der einst in der Schweiz spielte, war seit Dezember 2024 im Amt. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt. (ram/sda/dpa)

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die WM-Trikots aus
1 / 31
So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die zwei Seiten des Kylian Mbappé – was den Superstar so schwer zu fassen macht
Auf dem Fussballplatz ist er brillant, daneben setzt er sich für die Schwächeren ein. Trotzdem fliegen Kylian Mbappé die Herzen nicht einfach zu, der französische Stürmer polarisiert wie kaum ein anderer. Woran das liegt.
Weltmeisterschaften sind für Kylian Mbappé eine absolute Wohlfühlzone. 2018 wurde er bei seiner Premiere mit Frankreich Weltmeister, erzielte dabei vier Tore. 2022 wurde er Torschützenkönig, verlor dann trotz Hattrick im Final gegen Argentinien. Und an der laufenden WM brilliert der 27-Jährige wieder, ist mit acht Toren und drei Assists Topskorer des Turniers. Am heutigen Dienstag (21 Uhr) wird er sein Team als Captain in den Halbfinal gegen Spanien führen.
Zur Story