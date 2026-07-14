ist zum zweiten Mal in seiner KarrierevonFussball-Nationalmannschaft. Er löst Zlatko Dalic ab, der nach dem WM-Aus gegen Portugal im Sechzehntelfinal zurückgetreten ist.Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes. An der EM 2008 in der Schweiz und in Österreich kamen die Kroaten mit ihm bis in die Viertelfinals. Er sei nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt worden, teilte der kroatische Fussballverband mit.Der frühere Defensivakteur spielte von 1993 bis 1996 für den Karlsruher SC, später unter anderem für West Ham und Everton in England. Zuletzt trainierte er Al-Fateh in Saudi-Arabien. (riz/sda/dpa)