Super League live: FC St. Gallen gegen den FC Sion in Ticker und TV

Liveticker

Wird es wieder ein Spektakel? Nach dem 2:2 letzte Woche trifft der FCSG erneut auf Sion

Mehr «Sport»

Der FC St.Gallen und der FC Sion befinden sich beide in einer schlechten Form. Während die Ostschweizer nun seit wettbewerbsübergreifend sieben Spielen ohne Erfolg sind, warten die Walliser in der Super League gar seit acht Partien auf einen Sieg. Beim spektakulären 2:2-Unentschieden am letzten Sonntag verpassten es beide Teams, ihre Negativserien zu beenden.

Heute treffen die beiden nun erneut aufeinander. Ob es dieses Mal mit einem Sieg für den FCSG oder die Sittener klappt? Wichtig wären drei Punkte für die beiden Kontrahenten allemal, wollen sie wieder über den Strich kommen oder im Falle von Sion zumindest in der Nähe der Top 6 bleiben.

Das Spiel verfolgst du ab 20.30 Uhr hier im Liveticker und im Stream vom SRF.