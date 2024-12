In der 17. Runde der Super League kommt es am Sonntag (16.30 Uhr) zum Aufeinandertreffen zwischen St. Gallen und Basel. Der FCB muss in der Ostschweiz gewinnen, will er wieder an Lugano vorbeiziehen. Die letzten beiden Gastspiele beim FCSG verloren die Basler jedoch. Zudem musste die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini am Mittwoch im Cup gegen Sion bis ins Penaltyschiessen gehen, ehe der Viertelfinal-Einzug perfekt gemacht werden konnte.

Er läuft allen davon – diesen 16-jährigen Sprinter musst du gesehen haben

Mit 16 Jahren läuft Gout Gout an den australischen Schulmeisterschaften zu einem neuen Landesrekord. In Brisbane läuft Gout Gout die 200 Meter in 20,04 Sekunden. Nicht einmal Usain Bolt lief in diesem Alter so schnell.

Vor 56 Jahren wurde an den Olympischen Spielen von Peter Norman der australische Rekord über 200 Meter gebrochen. In Mexiko gewinnt Norman mit einer Zeit von 20,06 Sekunden hinter Tommie Smith die Silbermedaille. Das Rennen blieb besonders aufgrund von Tommie Smith und dem Gewinner der Bronzemedaille John Carlos in Erinnerung. Die beiden US-Amerikaner zeigen auf dem Podium den berühmten Black-Power-Gruss.