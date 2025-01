Diese brenzligen Situationen gabs schon zwischen Skistars und Drohnen

Drohnenbilder sind aus dem Skisport nicht mehr wegzudenken. Die Kameraeinstellung, die extrem nahe an den Fahrerinnen und Fahrern zeigt, wie diese sich eisige Hänge herunterstürzen, knapp an Toren vorbeischrammen oder gar stürzen, sorgen für eine besondere Emotionalität an den Sportanlässen. In den letzten Wochen häuften sich aber Vorfälle, bei denen es zu brenzligen Situationen zwischen den Kameradrohnen und den Sportlerinnen und Sportler gekommen ist: