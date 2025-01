Erneut hat YB in der Königsklasse das Nachsehen. Bild: keystone

YB behält die rote Champions-League-Laterne bis zum Schluss: «Es ist eine Enttäuschung»

Die Young Boys verlieren auch das letzte Spiel der Champions League und verabschieden sich nach dem 0:1 gegen Roter Stern Belgrad als punkteloser Letzter aus der Königsklasse.

Mehr «Sport»

Ehrenvoll verabschieden wollten sich die Young Boys von der höchsten europäischen Fussballbühne. Den Fans mit einer kämpferischen, offensiv spektakulären Leistung etwas zurückgeben für die Loyalität in dieser harzigen Saison. So versprachen das Trainer Giorgio Contini und Rechtsverteidiger Lewin Blum am Vortag des abschliessenden Heimspiels gegen Roter Stern Belgrad.

«Es ist eine Enttäuschung, dass wir in dem Spiel, wo wir am meisten hätten holen können, nicht auf der Höhe waren. Es ist taktisch nicht aufgegangen, es waren zu viele Fehler drin. Nicht nur das Resultat, auch die Leistung ist enttäuschend. Sie hatten zu viele Räume. Wenn man nach acht Spielen ohne Punkte zuhinterst steht, ist das nicht ohne Grund.» Sandro Lauper, YB-Verteidiger

Doch dieses Vorgehen misslang. Gründlich. Denn was die 31'500 Fans im einmal mehr ausverkauften Wankdorf zu Gesicht bekamen, war etwa so weit weg von Spektakel wie die Young Boys derzeit von der nationalen Spitze entfernt sind.

Auf europäischem Parkett präsentiert sich das Bild aus sich von Gelb-Schwarz bekanntlich noch trister, und da der serbische Rekordmeister eben in der 69. Minute in der Person von Guelor Kanga einen markigen Schuss aufs Tor Marwin Kellers abfeuerte und der YB-Goalie ohne Abwehrchance blieb, siegten die ebenfalls ausgeschiedenen Belgrader zum zweiten Mal in dieser Königsklasse.

Video: SRF

Derlei Abschlüsse brachte das Team von Giorgio Contini selten Richtung Tor. Darian Males und Silvere Ganvoula in der ersten, Alan Virginius und Joël Monteiro in der zweiten Hälfte kamen einem Torerfolg mit ihren Versuchen am nächsten. Aber von der Wucht, die YB in vergangenen Auftritten im Europacup lebte, war gar nichts zu sehen, sodass Contini auch nach vier Spielen in der Verantwortung auf seinen ersten Torjubel als YB-Trainer warten muss.

So schreiben die Young Boys unrühmliche Schweizer Fussballgeschichte. Als erster Schweizer Klub bleiben sie mit einem Torverhältnis von 3:24 in einer Europacup-Kampagne punktelos und beenden die Champions League im 36. und letzten Rang.

Young Boys - Roter Stern Belgrad 0:1 (0:0)

31'500 Zuschauer. - SR Meler.

Tor: 69. Kanga 0:1.

Young Boys: Keller; Blum, Camara (67. Benito), Zoukrou, Athekame; Males (46. Virginius), Lauper, Lakomy (77. Chaiwa); Imeri (61. Elia); Monteiro, Ganvoula (61. Itten).

Roter Stern Belgrad: Gutesa; Mimovic, Djiga, Drkusic, Seol Young-Woo; Elsnik, Krunic; Katompa Mvumpa (83. Ilic), Maksimovic (65. Kanga), Ivanic; Ndiaye (83. Bruno Duarte).

Verwarnungen: 82. Chaiwa, 94. Gutesa. (abu/sda)

Die Tabelle