Eishockey live: SC Bern gegen SCL Tigers – die National League im Ticker

Heute starten auch der SCB und die Tigers in die Saison – wer siegt im Tatzenderby?

Aufgrund des am Dienstagabend stattfindenden Champions-League-Spiels der Young Boys im Berner Wankdorf wurde die Auftaktpartie des SC Bern um einen Tag verschoben. So empfangen die Mutzen den Kantonsrivalen Langnau am heutigen Mittwoch zum ersten Spiel der neuen National-League-Saison. Die restlichen zwölf Vereine spielten bereits gestern.

Fans des Schweizer Eishockeys bekommen damit gleich in der ersten Woche nach der langen Sommerpause die volle Dröhnung. Von Dienstag bis Samstag steht nämlich jeden Abend mindestens eine Partie auf dem Programm. Heute ist es mit dem Tatzenderby zwischen dem SCB und den SCL Tigers eine historisch gesehen sehr attraktive Partie – wenn auch sportlich einseitig.

So dominieren die Berner den Direktvergleich mit 72 Siegen in 110 Begegnungen, die Tigers setzten sich lediglich 32 Mal durch und holten immerhin sechs Unentschieden. Doch, um es mit einer Floskel zu sagen: Jedes Spiel beginnt bei 0:0.

Wer erfolgreicher in die neue Saison startet, verfolgst du hier ab 19.45 Uhr im Liveticker.

