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USA gegen Paraguay – WM 2026 live in Ticker und TV

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USA startet als letzter Gastgeber in die WM – zuvor gibt es noch eine 3. Eröffnungfeier

13.06.2026, 01:4813.06.2026, 01:48

Mexiko hat die WM 2026 mit einem 2:0-Sieg gegen Südafrika lanciert und Kanada kam in seinem Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina nach Rückstand immerhin zu einem 1:1-Unentschieden. Nun startet auch noch die USA als letzter Gastgeber in die Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Erster Gegner der US-Boys ist Paraguay. Die Südamerikaner sind auf dem Papier leichter Aussenseiter, haben mit Strassburgs Julio Enciso oder Ex-Newcastle-Profi Miguel Almiron aber auch einige gefährliche Offensivkräfte. Den Abwehrchef gibt Sunderlands Omar Alderete, der in der Schweiz nicht nur als Mitspieler von Granit Xhaka, sondern auch aus seiner Zeit beim FC Basel bekannt ist.

Bei den US-Amerikanern liegen die Hoffnungen vor allem auf Milan-Star Christian Pulisic, wobei auch ein Grossteil der weiteren Spieler in der Startformation in europäischen Topligen engagiert ist. Können auch sie wie Mexiko mit einem Auftaktsieg die Euphorie entfachen? Hier findest du es ab 3 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF heraus. (nih)

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