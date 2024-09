Champions League live: Feyenoord Rotterdam – Bayer Leverkusen im Ticker

Liveticker

Der Lohn für die Fabelsaison – Xhakas Leverkusen startet in Rotterdam in Champions League

Nur eine Niederlage in 53 Pflichtspielen, den Vizekusen-Fluch gebrochen und neben dem Bundesliga-Titel auch den DFB-Pokal gewonnen. Die Saison 2023/24 war für Granit Xhaka und Leverkusen ein absolutes Märchen. Und nun ernten der Nati-Captain, Trainer Xabi Alonso, Jungstar Florian Wirtz und Co. die nächsten Früchte ihrer hervorragenden Arbeit: Nach einem Jahr Pause und der Finalteilnahme in der Europa League ist Leverkusen wieder in der Königsklasse dabei.

Zum Auftakt geht es gleich in ein besonders stimmungsvolles Stadion. Der Bundesligist trifft am frühen Donnerstagabend nämlich im über 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauern fassenden Stadion De Kuip auf Feyenoord Rotterdam. Insbesondere für Granit Xhaka, der bei Leverkusen im defensiven Mittelfeld gesetzt ist, wird es ein sehr spezieller Moment sein. Der langjährige Arsenal-Star lief letztmals im März 2017 in der Champions League auf. Insgesamt wird es der 23. Einsatz in der Königsklasse für Xhaka, der dort auch mit Mönchengladbach und dem FC Basel auflaufen durfte, sein.

Bei der 1:5-Niederlage gegen Bayern München stand Granit Xhaka letztmals in der Champions League auf dem Platz. Bild: EPA/EPA

Obwohl Leverkusen selbstverständlich als Favorit in die Partie geht, ist der niederländische Vizemeister und Cupsieger ein unangenehmer Gegner. Wobei Feyenoord unter dem neuen Trainer Brian Priske, der den zu Liverpool abgewanderten Arne Slot ablöste, noch nicht so richtig auf Touren gekommen ist. Mit dem Mexikaner Santiago Gimenez haben die Niederländer aber einen sehr treffsicheren Stürmer in ihren Reihen, der auch von einigen Topklubs bereits umworben wurde.

Ob Xhaka und seine Kollegen ihre Rückkehr in die Champions League erfolgreich gestalten können, verfolgst du hier ab 18.45 Uhr im Liveticker.