Schweizer Cup live: FC Biel gegen YB – der Halbfinal in Ticker und TV

Liveticker

Biel will als erster drittklassiger Klub in Cupfinal einziehen, doch YB hat was dagegen

Im ersten Halbfinal des Schweizer Cups kommt es am Samstag (20.30 Uhr) zum ungleichen Kantons-Duell zwischen dem FC Biel und den Young Boys, dem Verein aus der Promotion League und dem Schweizer Meister. Nach dem Coup im Viertelfinal gegen den letztjährigen Cupfinalisten Lugano strebt der Unterklassige aus dem Berner Seeland die nächste grosse Überraschung an.

Es wäre das erste Mal, dass sich ein Klub aus der dritthöchsten Schweizer Liga für einen Cupfinal qualifiziert. Dieser findet am 1. Juni in YBs Heimstadion im Berner Wankdorf statt. Im anderen Halbfinal stehen sich am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) Basel und Lausanne-Sport gegenüber.

Den Halbfinal zwischen Biel und YB verfolgst du hier ab 20.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.