Aarau gegen GC live – die Barrage der Super League im Ticker

Nur ein Wunder kann Aarau in der Barrage noch retten – oder, GC?

Der FC Aarau geht am Freitagabend mit minimalen Chancen auf den Aufstieg ins Rückspiel der Barrage. Im heimischen Brügglifeld muss der Zweite der Challenge League gegen GC, den Vorletzten der Super League, einen 0:4-Rückstand aufholen. Diesen haben sich die Aarauer am Dienstag im Hinspiel in Lugano eingebrockt.

Immerhin gibt es einen Präzedenzfall, der für Aarau spricht. 2019 verlor der FC Aarau die Barrage nach einem 0:4 im Hinspiel gegen Neuchâtel Xamax noch.

Das Rückspiel der Barrage im Aarauer Brügglifeld verfolgst du hier ab 20.30 Uhr im Liveticker. (nih/sda)

Ex-Xamax-Trainer Henchoz macht Aarau Hoffnung:

