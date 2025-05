Was die Tour de Suisse nach den tödlichen Stürzen im Radsport unternimmt

Welche Kosten diese Massnahmen zeitigen, ist nicht bekannt. Über Details wie diese will Olivier Senn erst am kommenden Dienstag im Panorama Restaurant in Küssnacht sprechen

Das Waldstück, in dem Muriel Furrer ihr Leben verlor.

Das Waldstück, in dem Muriel Furrer ihr Leben verlor. Bild: keystone

Die Velos haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt: Höhere Felgen, Scheibenbremsen und noch schmalere Lenker machen sie schneller, leichter und anspruchsvoller in der Handhabung. Zudem wird aggressiver und rücksichtsloser gefahren.

Was alles gemacht wird, damit Velorennen sicherer werden

Offenbar äusserte der Radweltverband in den Diskussionen mit Senn auch Bedenken, die Tour de Suisse könnte die Daten kommerziell nutzen. Die Nutzung der Tracker dürfe nicht verpflichtend vorgeschrieben werden, sagt Senn in einem Beitrag auf der Website der Tour de Suisse.

Senn setzt sich damit wohl auch gegen Widerstände beim Radweltverband UCI durch. Dieser untersagte in WM-Rennen den Einsatz von Funk und Trackern. Wegen Signalunterbrüchen sei ein GPS-Tracking aktuell nicht in der Lage, alle Fahrer eines Rennens jederzeit zu lokalisieren, behaupteten die Radbosse. Experten bezeichnen das als falsch.

Trifft ein solches Szenario ein, werden die Organisatoren sofort benachrichtigt und können reagieren. Genutzt werden die Tracker im Konvoi, jedes Funkgerät wird mit einem Tracker ausgerüstet. Die gesammelten Informationen laufen in einer Sicherheitszentrale zusammen, wo die Situation überwacht und bei Bedarf eingegriffen werden kann.

Velofahrer gedenken Gino Mäder in der Kurve am Albulapass, in der er verunfallte.

Velofahrer gedenken Gino Mäder in der Kurve am Albulapass, in der er verunfallte. Bild: keystone

Velorennfahrer leben gefährlich – nicht nur im alltäglichen Strassenverkehr. Allein seit 2000 kamen 35 Profis bei Unfällen im Rennen ums Leben, zuletzt Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer an der Rad-WM in Zürich. Eine Übersicht mit den bekanntesten Fällen.

