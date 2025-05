Nati-Goalie Herzog und ihre Flops – Stammplatz an der Heim-EM in Gefahr

Peng strotzt nur so vor Selbstvertrauen, sagte selbst vor wenigen Tagen gegenüber «20 Minuten», dass sie noch an den Stammplatz an der EM glaube. Und genau eine solche Schlussfrau braucht die Schweiz in den kommenden Partien in der Nations League, wenn sie den Abstieg aus Liga 1 noch verhindern will. Und auch mit Blick auf die EM dürfte es Sinn machen, die Goalie-Position noch einmal zu überdenken.



Denn dass Sundhage mit Herzog nicht restlos zufrieden ist, wird spätestens an der Kaderbekanntgabe am Montag vor einer Woche klar. «Wir werden ein langes Gespräch führen müssen. Momentan ist noch Herzog die Nummer 1» antwortet sie auf die Frage nach der Goalie-Position.​