Superstar Connor McDavid erhält die Trophäe für den Gewinn der Western Conference. Bild: keystone

Edmonton Oilers machen Neuauflage des letztjährigen Stanley-Cup-Finals perfekt

Für Lian Bichsel und die Dallas Stars ist der Traum vom Gewinn des Stanley Cup geplatzt. Das Team mit dem Solothurner Verteidiger scheitert in den NHL-Playoffs in den Halbfinals an den Edmonton Oilers.

Eine 3:6-Niederlage vor Heimpublikum besiegelte das Ausscheiden der Dallas Stars, die in der Halbfinalserie gegen die Edmonton Oilers mit 1:4 Siegen den Kürzeren zogen. Damit kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Stanley-Cup-Finals: Titelverteidiger Florida Panthers trifft auf die Edmonton Oilers.

Die Stars standen in Spiel 5 von Beginn an auf verlorenem Posten. Edmonton ging schon in der 3. Minute mit dem ersten Abschluss des Spiels durch Corey Perry in Führung. Nach dem 2:0 für die Gäste in der 8. Minute sah sich Dallas' Headcoach Peter DeBoer gezwungen, ein frühes Timeout zu nehmen und den Torhüter zu wechseln. Doch der Weckruf verfehlte beim Team seine Wirkung. Nur 58 Sekunden später erhöhte Jeff Skinner auf 3:0 für die Kanadier.

Dallas kam danach zwar noch auf 2:3 und 3:4 heran, doch Evander Kane (54.) und elf Sekunden vor Schluss Kasperi Kapanen (mit einem Schuss ins leere Tor) besiegelten mit ihren Goals zum 5:3 und 6:3 das Saisonende der Stars, die seit 1999 auf ihren zweiten Stanley-Cup-Sieg warten.

Oilers wollen Revanche nehmen

Für Lian Bichsel endet eine erfolgreiche erste NHL-Saison. Der 21-jährige Verteidiger aus Olten schaffte in der Organisation der Stars Mitte Dezember den Sprung ins NHL-Team und bestritt seither 56 Partien (davon 18 in den Playoffs). Gleich bei seinem Debüt gelang dem Zweimeter-Mann sein erstes Tor.

Während die Dallas Stars die Ferien planen können, bekommen die Edmonton Oilers die Chance, verpasstes nachzuholen. Bereits vor einem Jahr hiess der Stanley-Cup-Final Edmonton gegen Florida. Damals setzten sich die Panthers im entscheidenden siebten Spiel durch und feierten ihren ersten Stanley-Cup-Triumph.

Die Oilers mussten sich bei ihrer achten Final-Teilnahme zum dritten Mal geschlagen geben. Der letzte Stanley-Cup-Sieg der Mannschaft aus der Hauptstadt der Provinz Alberta liegt mittlerweile 35 Jahre zurück. (ram/sda)