Premier League live: FC Liverpool – Manchester City an der Anfield Road

Die Entscheidung um die Riesenslalom-Weltcup-Kugel bei den Frauen fällt beim Finale in Saalbach. Lara Gut-Behrami wird in Are in Schweden hinter der Italienerin Federica Brignone und der Schwedin Sara Hector Dritte.

Lara Gut-Behrami als Führende in der Disziplinen-Wertung weist vor dem letzten Weltcup-Riesenslalom des Winters 95 Punkte Vorsprung auf Federica Brignone auf. Das heisst, dass ihr im Salzburgerland schon Rang 15 reicht, um sich die gläserne Trophäe ein erstes Mal zu sichern. Beim Saisonabschluss mit den kleineren Startfeldern erhalten lediglich die ersten 15 Weltcup-Punkte.