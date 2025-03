Nächste Kehrtwende im Verhandlungspoker zwischen Joshua Kimmich und Bayern München. Nachdem der Klub sein letztes Angebot vor Kurzem zurückgezogen hatte, weil der 30-jährige Mittelfeldspieler zu lange auf sich warten lassen hatte, sieht es nun doch nach einer Einigung aus. So berichten mehrere deutsche Medien, dass Kimmich seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2029 verlängern werde. Eine Verkündung könne noch in dieser Woche passieren – obwohl sich Kimmich eigentlich bis zur Länderspielpause, die in anderthalb Wochen beginnt, Zeit lassen wollte mit einer Entscheidung. Den Bayern-Verantwortlichen ging dies angeblich aber zu lang. Nun solle es also schneller zu einer Einigung kommen, finanziell dürfte der Führungsspieler gut entlohnt werden. Ein Jahresgehalt von unter 20 Millionen Euro scheint unrealistisch. (nih)



Joshua Kimmich 🇩🇪

Alter: 30 Jahre

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 50 Millionen Euro

Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 1 Tor, 10 Assists

Bild: keystone