EM 2024 live: Niederlande – England – der Halbfinal in Ticker und TV

Liveticker

Naar links, naar rechts, naar final? Niederländer wollen Englands EM-Traum beenden

Mehr «Sport»

Die niederländischen Fans sind bereits europameisterlich – wie so oft an grossen Turnieren begeistert der orange Anhang in den Austragungsorten. Hamburg, Leipzig, Berlin und München kamen bereits in den Genuss der Niederländerinnen und Niederländer. Und nun dient Dortmund als Gastgeber für angeblich rund 75'000 Fans der Oranje. Am Nachmittag stimmten sich diese mit dem zum Hit dieser Europameisterschaft gewordenen «Naar links, naar rechts» auf den Halbfinal ein. Dieser findet um 21 Uhr im Westfalenstadion statt.

Gegner ist dort England, das sich bisher mit grosser Mühe und wenig begeisterndem Fussball durch die EM gekämpft hat. Das Team von Gareth Southgate bezwang im Viertelfinal die Schweiz erst nach Penaltyschiessen – wie schon eine Runde zuvor gegen die Slowakei mussten die Three Lions einen Rückstand aufholen. Trotz der teilweise schwachen Auftritte lebt der englische Traum weiter, dass der Fussball doch endlich mal nach Hause kommt.

Es dürfte also ein stimmungsvolles Spiel werden im während der EM nur 62'000 fassenden Stadion von Borussia Dortmund. Ob wir am Ende «Naar links, naar rechts, naar Final» oder doch «It's Coming Home» hören, entscheidet sich auf dem Platz. Der Sieger trifft im Final vom Sonntag auf Spanien – das bisher beste Team an dieser EM, das den Halbfinal gegen Frankreich am Dienstagabend 2:1 für sich entschieden hatte.

Den zweiten Halbfinal der Europameisterschaft in Deutschland zwischen der Niederlande und England verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.

(nih)