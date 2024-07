Dumfries trifft Kanes Fuss. screenshot: srf

Penalty oder nicht für England? Wie hättest du entschieden?

Es ist mächtig was los im zweiten Halbfinal der Fussball-EM. In Dortmund geht die Niederlande gegen England schon in der 7. Minute durch einen herrlichen Weitschuss von Jungstar Xavi Simons in Führung.

Englands Antwort lässt nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute kommt der Ball zu Harry Kane, der volley abzieht. Unmittelbar nach der Schussabgabe wird der englische Captain von Denzel Dumfries am Fuss getroffen. Schiedsrichter Felix Zwayer wird vom VAR auf die Intervention des Niederländers aufmerksam gemacht – und er entscheidet: Penalty für England.

Ich hätte hier auch Penalty gegeben. Ja Nein

Kane schreitet selber zum Elfmeterpunkt. Mit einem harten, präzisen Schuss bezwingt er Oranje-Keeper Bart Verbruggen. 1:1 – alles wieder offen.

(ram)