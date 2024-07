Deschamps nach Halbfinal-Aus in der Kritik – er denkt aber nicht an den Abschied

Er respektiere die Journalisten, aber hätte gerne, dass diese die Leute, die Verantwortung tragen, ebenfalls respektieren. «Was passiert ist, ist passiert. Ich beantworte gerne alle anderen Fragen, aber diese werde ich nicht beantworten. Sie kennen die Situation und was der Präsident denkt, also hätten Sie das gar nicht fragen sollen.»

Deutlich schärfer wird die Kritik des französischen Journalisten Daniel Riolo bei «RMC Sport». «Es reicht jetzt, geh. Geh einfach und vergnüge dich in Monaco in der Sonne», fordert er Deschamps auf. Der Trainer könne nicht damit umgehen, dass viele Franzosen Zinédine Zidane als Retter wollen und ihn, der Frankreich gerade in den EM-Halbfinal und zum WM-Titel 2018 geführt hatte, verschmähen. «Das schmerzt ihn. Dieser Mann ist psychologisch angeschlagen», ist sich Riolo sicher.

«Das Merkwürdigste an Frankreich war seine Sanftmut. Die Franzosen taten sehr wenig, um das Spiel zu prägen, und wussten nicht mehr, wie sie die höheren Gänge einlegen sollten», wundert sich der «Guardian». Deshalb müsse sich Deschamps nun einige Fragen gefallen lassen. Frankreich habe absichtlich defensiv gespielt und so sein eigenes Talent unterdrückt. «Deschamps hat sein Team mit drei defensiven Mittelfeldspielern aufgestellt, und trotzdem haben sie eine Führung verspielt. Das muss hinterfragt werden», heisst es weiter.

Im Januar 2023 hat Didier Deschamps seinen Vertrag als französischer Nationaltrainer bis 2026 verlängert. Doch nach den – trotz der Halbfinal-Qualifikation – eher enttäuschenden und offensiv harmloses Auftritten an der EM in Deutschland sieht sich der 55-Jährige mit Kritik konfrontiert, zumal mit Zinédine Zidane ein potenzieller Nachfolger bereitstehen würde.

«Oh Zinédine, pas ça!» Zidanes Kopfstoss im WM-Final gegen Materazzi erschüttert die Welt

9. Juli 2006: Der WM-Final gegen Italien ist Zinédine Zidanes letzter grosser Auftritt. Dem Franzosen winkt der dritte grosse Titel. Doch nach einer Provokation von Marco Materazzi brennen bei «Zizou» sämtliche Sicherungen durch. Es kommt zum berühmtesten Kopfstoss der Geschichte.

Die Fussball-Welt ist geschockt. Was ist bloss in Zinédine Zidane gefahren, dass er so ausrastet? Zu diesem Zeitpunkt. Beim Stand von 1:1, in der 110. Minute des WM-Finals. In seinem allerletzten Spiel! Unverständnis allenthalben. Doch die Wiederholung lügt nicht. Er hat es tatsächlich getan.