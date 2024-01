Eishockey National League live: Alle Spiele vom Samstag im Ticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

«Wir hätten alle tot sein können» – Gambias Nationalteam muss vor Afrika-Cup notlanden

Gambias Fussballer erleben bei der Anreise zum Afrika-Cup einige heftige Schreckminuten. YB-Verteidiger Saidy Janko berichtet von unzumutbaren Zuständen im Flugzeug und einer Notlandung.

Nach einer 32-stündigen Reise vom Trainingslager in Saudi-Arabien nach Gambia mit langen Zwischenstopps in Istanbul und Casablanca wollte Gambias Nationalteam am Mittwoch an die Elfenbeinküste fliegen, wo am Wochenende der Afrika-Cup beginnt. Doch der Flug hielt für das Team mit den YB-Spielern Saidy Janko und Ebrima Colley eine unschöne Überraschung bereit.