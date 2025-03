Lobben habe zugegeben, am Entscheid zur Manipulation der Sprunganzüge beteiligt gewesen zu sein, sagte Generalsekretär Ola Keul laut einer Mitteilung. Die Norweger versprachen, bei den Ermittlungen des Weltverbands «voll und ganz kooperieren» zu wollen. Sämtliche angeforderten Anzüge habe man bereits der FIS übergeben. (ram/sda/dpa/apa)

Bereits zuvor hatte es im aktuellen Fall weitere personelle Konsequenzen gegeben. Nach Trainer Magnus Brevig ist wenige Tage nach der WM in Trondheim nun auch dessen Assistent Thomas Lobben mit sofortiger Wirkung suspendiert worden, wie der norwegische Skiverband mitteilte. Ein weiterer involvierter Mitarbeiter, Adrian Livelten, hatte zuvor ebenfalls gehen müssen.

Das Problem sei die FIS, sagte Tande. Er behauptete, Kontrolleure würden sichtbare Manipulationen nicht beachten, damit man den richtigen Sieger habe. «Es ist das Beste für das Produkt, wenn in Norwegen ein Norweger gewinnt oder ein Österreicher in Österreich. Das ist allgemein bekannt», meinte Tande.

Die Hauptschuld sieht das Trio beim Weltverband FIS, der mit seinen Regularien die Springer zum Betrug anrege – und nicht immer konsequent durchgreife. «Der Grundsatz in dem Sport lautet, wenn du nicht erwischt wirst, hast du nicht betrogen», sagte Evensen. «Das ist ein Problem der Einstellung, das sich durch die ganze Skisprung-Welt zieht.»

Um das Material wird in der Regel ein grosses Geheimnis gemacht. Bild: imago-images.de

Tande berichtete davon, dass die Norweger 2019 ihr zu dichtes Anzugmaterial mit einer Perforationsmaschine so verändert hätten, dass sie den Luftdurchlässigkeitstest bestanden. Laut Tande hätten das diverse Nationen getan, ein anderes Team hätte sich sogar die Maschine der Norweger ausgeliehen.

Dabei ging es nicht nur um illegale Veränderungen am Anzug, wie die Norweger berichteten. Auch Schuhe, Handschuhe und selbst die Unterwäsche werde manipuliert.

«Absolut jeder macht es», sagte der 31-jährige Daniel-André Tande dem norwegischen Rundfunk NRK zur Manipulation der Ausrüstung. «Ja, ich würde es wagen, zu sagen, dass ich das einige Male getan habe.» 2018 in Pyeongchang hatte Tande Olympia-Gold mit der Mannschaft gewonnen.

Nach dem Anzug-Skandal bei der WM in Trondheim haben frühere Stars der Norweger eingeräumt, beschissen zu haben. Die Schuld für Manipulationen geben sie dem Weltverband FIS.

Daniel-André Tande im vergangenen Jahr in Bischofshofen. Bild: keystone

Die Salpausselkä-Schanze in Lahti (FIN): Im Sommer gibt's im Auslauf ein öffentliches Schwimmbad. Bild: shutterstock

