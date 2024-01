Erst in der 96. Minute erlöste Exequiel Palacios die Leverkusener. Bild: www.imago-images.de

Xhakas Leverkusen siegt in letzter Sekunde in Augsburg +++ Widmer mit Traumtor für Mainz

Mehr «Sport»

Bundesliga

Augsburg – Leverkusen 0:1

Lange sah es danach aus, als würde Leverkusen mit Granit Xhaka über die im eigenen Stadion tückischen Augsburger, bei denen Ruben Vargas bis zur 62. Minute mittat, stolpern. Dann traf Exequiel Palacios in der 94. Minute doch noch zum 1:0 für die Gäste. So bleibt das Team von Xabi Alonso nach dem 3:0-Erfolg der Bayern vom Freitagabend vier Punkte vor den Münchnern, die aber noch ein Spiel weniger absolviert haben.

Augsburg - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0).

30'055 Zuschauer.

Tor: 94. Palacios 0:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 62.). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Freiburg – Union Berlin 0:0

In einer ohnehin torarmen Samstagnachmittags-Konferenz sorgten der SC Freiburg und Union Berlin für die einzige Nullnummer. Die Berliner hatten sich im November von Urs Fischer getrennt und punkteten nun zum seither vierten Mal im fünften Bundesliga-Spiel.

SC Freiburg - Union Berlin 0:0.

33'800 Zuschauer.

Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Köln – Heidenheim 1:1

Im ersten Spiel unter Ex-FCB-Trainer Timo Schultz bleibt der 1. FC Köln ohne Sieg. Nachdem Davie Selke die Gastgeber gegen Heidenheim in Führung gebracht hatte, verspielten die Kölner diese nach der Pause leichtfertig. Tim Kleindienst vergab nach einer Fehlerkette in der Kölner Defensive noch, doch sorgte Adrian Beck wenig später für den Ausgleich. Damit bleibt Köln auf Platz 17, während sich Heidenheim in der oberen Tabellenhälfte festsetzt.

Hat wieder einen schwierigen Job: Köln-Coach Timo Schultz. Bild: www.imago-images.de

1. FC Köln - Heidenheim 1:1 (1:0).

50'000 Zuschauer.

Tore: 29. Selke 1:0. 55. Beck 1:1.

Leipzig – Frankfurt 0:1

Mit den Neuzugängen Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek in der Startaufstellung ging die Eintracht Frankfurt in das erste Spiel nach der Winterpause. Dort wartete der Viertplatzierte Leipzig, das als deutlicher Favorit in die Partie ging. Dank des Tors von Ansgar Knauff setzten sich die Gäste aber überraschend 1:0 durch. Es ist die erste Heimniederlage in der laufenden Bundesliga-Saison für das Team von Trainer Marco Rose.

Siegtorschütze Ansgar Knauff. Bild: www.imago-images.de

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1).

45'867 Zuschauer.

Tor: 7. Knauff 0:1.

Mainz – Wolfsburg 1:1

Silvan Widmer benötigte nur eine halbe Chance für seinen Treffer zum 1:1-Schlussstand von Mainz gegen Wolfsburg. Der Schweizer Aussenverteidiger traf nach einer Stunde aus schwierigem, spitzem Winkel mit dem Aussenrist in die weite Torecke. Es war für den Aargauer das erste Bundesliga-Tor seit fast einem Jahr und einer langen verletzungsbedingten Absenz. Dank des Unentschiedens hielt sich Mainz auf dem drittletzten Platz vor dem 1. FC Köln.

Widmer trifft sehenswert zum Ausgleich. Video: streamable

Mainz 05 - Wolfsburg 1:1 (0:1).

24'000 Zuschauer.

Tore: 12. Cerny 0:1. 61. Widmer 1:1.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer und Fernandes. Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).

Premier League

Chelsea – Fulham

Zum dritten Mal in Serie holt sich der FC Chelsea in der Premier League drei Punkte. Der 1:0-Erfolg gegen Fulham ist für die «Blues» enorm wichtig, da sie bereits einige Punkte Rückstand auf die europäischen Plätze haben. Ein weiteres Jahr ohne internationalen Wettbewerb dürfte nach den hohen Transferausgaben jedoch nur schwierig zu verkraften sein. Umso wichtiger, dass Cole Palmer den Penalty nach einem Foul an Raheem Sterling sicher verwandelte. Gerade nach der zweiten Halbzeit ist der Sieg des Teams von Mauricio Pochettino nicht unbedingt verdient gewesen. Dies wird Chelsea aber herzlich egal sein.

Serie A

Napoli – Salernitana 2:1

Die SSC Napoli kann die Sieglos-Serie nach wettbewerbsübergreifend vier Spielen beenden und den zweiten Sieg in den letzten sechs Ligapartien feiern. Im Derby gegen Salernitana brauchte es dafür nach dem sehenswerten Führungstreffer durch Antonio Candreva aus der Distanz jedoch eine Wende. Den Siegtreffer erzielte Amir Rrahmani erst in der 96. Minute.

Amir Rrahmani feiert seinen Siegtreffer. Bild: keystone

Napoli - Salernitana 2:1 (1:1).

Tore: 29. Candreva 0:1. 45. Politano 1:1. 96. Rrahmani 2:1.



Genoa - Torino 0:0.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.

La Liga

(nih/sda)