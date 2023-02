Er ist der beste Skorer der NBA-Geschichte: LeBron James. Bild: www.imago-images.de

LeBron James bricht den NBA-Punkterekord – und tut dies auf die perfekte Weise

LeBron James hat einen weiteren Rekord gebrochen. Mit seinen Punkten 35 und 36 im Spiel gegen die Oklahoma City Thunder überholt er Kareem Abdul-Jabbar und wird auch gleich vom bisherigen Rekordhalter geehrt. «Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können», sagt James.

Der entscheidende Wurf

Schon den ganzen Abend über wird es jeweils laut in der Arena in Los Angeles, sobald LeBron James den Ball in Händen hält. Jeder Punkt wird frenetisch bejubelt. Alle 19'079 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Crypto.com Arena wissen, dass der 38-Jährige 36 Zähler braucht, um den Rekord von Kareem Abdul-Jabbar zu brechen. Deswegen sind sie gekommen, um live zu erleben, wie Geschichte geschrieben wird. Gewisse haben mehrere Tausend Dollar bezahlt, um vor Ort sein zu können. Je näher der Moment rückt, desto lauter wird das Publikum.

Und dann, kurz vor Ende des dritten Viertels, ist James erneut am Ball. Er gräbt sich in die Brust des Gegenspielers, drückt ihn etwas in Richtung Korb, plötzlich macht er einen Schritt zurück, dreht sich, und verwandelt den Wurf so sicher wie eh und je. Ein Wurf, wie man ihn schon hunderte Male von LeBron James gesehen hat, auch in wichtigen Momenten. Nun bricht er damit einen für uneinholbar gehaltenen Rekord – und tut dies in der legendären Arena in Los Angeles.

Die Feier

Der Jubel nach dem entscheidenden Wurf war riesig. Nicht nur Fans, sondern auch Mitspieler freuten sich für den neuen Rekordhalter – und wahrscheinlich auch darüber, bei diesem historischen Moment dabei zu sein. Danach wurde die Partie für die kurze Ehrung unterbrochen.

Neben der Familie von James gehörte auch der bisher erfolgreichste Skorer der NBA-Geschichte zu den ersten Gratulanten. Gemeinsam mit Liga-Boss Adam Silver betrat Kareem Abdul-Jabbar das Feld, um den «King» zu ehren. Silver gratulierte James mit den Worten:

«Ein Rekord, der während fast 40 Jahren standhielt und von dem viele glaubten, dass er nie gebrochen würde. LeBron James, du bist der beste Skorer der NBA-Geschichte! Herzlichen Glückwunsch!»

Die emotionale Rede

Natürlich meldete sich auch der Gefeierte selbst zu Wort. James, der seine 20. Saison in der NBA bestreitet, war sichtlich emotional. Er bedankte sich nicht nur bei den «einmaligen» Lakers-Fans, sondern zeigte sich auch von Abdul-Jabbars Anwesenheit geehrt.

«Neben einer solchen Legende zu stehen, bedeutet mir extrem viel und ist mir eine grosse Ehre.»

Ausserdem bedankte sich der frühere Spieler der Cleveland Cavaliers und der Miami Heat auch bei seiner Familie, seinen Freunden und all jenen, die ihn während seiner Karriere begleitet haben.

«Ohne euch wäre ich nicht der, der ich heute bin. Eure Hilfe, eure Leidenschaft, eure Opfer, die ihr bringen musstet, haben mir geholfen, zu diesem Punkt zu kommen.»

Die Reaktionen

Sobald der Ball bei James' entscheidendem Wurf durch die gefallen war, trudelten die Glückwünsche und Ehrungen in den sozialen Medien ein. Darunter waren nicht nur NBA-Stars, sondern auch eine Menge anderer Prominenter.

Ein unvergesslicher Abend für NBA-Fans und natürlich auch LeBron James. Dieser sagte zum Abschluss seiner Rede: