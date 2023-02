Um ähnliche Farce-Rennen künftig zu verhindern, bleiben der FIS nur wenige Optionen. Entweder die Verantwortlichen versuchen, die Kombination wieder attraktiv zu machen und gestalten das WM-Programm entsprechend. Oder sie gestehen sich ein, dass es eine sterbende Disziplin ist und streichen sie künftig auch an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Die FIS ist auch dafür verantwortlich, dass die Kombination das aktuelle Schattendasein fristet. 2021 wurde sie aus dem Weltcup-Programm gekippt, um während der Coronavirus-Pandemie die Techniker und Speed-Spezialisten nicht zu vermischen. Seither wurde sie nicht wieder eingeführt, obwohl 2020 bei den Männern und Frauen noch je drei Kombis stattfanden. Der aktuelle Modus, wo die schnellsten im Speed-Bewerb auch zuerst in den Slalom starten, ist zwar fairer, aber nimmt dem TV-Produkt auch früh jegliche Spannung. Auch hier trägt die FIS die Verantwortung.

Es ist der Weltverband FIS, der die Schuld an der ganzen Farce trägt und die Hebel ansetzen müsste. Eigentlich wäre es ganz einfach: Wenn die Super-G-Rennen im Programm vor der Kombination angesetzt gewesen wären, hätte es keinen Anreiz gegeben, diese als Training zu nutzen.

Marco Odermatt machte früh klar, dass er die WM-Kombination als Super-G-Training nutzen will. Bild: keystone

Würden Gut-Behrami oder Odermatt ohne ein solches «Training» im Super-G eine Medaille knapp verpassen, hiesse es, man habe die Chance verpasst, die Kombination dafür zu nutzen. Zumal es kaum andere Fahrerinnen und Fahrer gibt, die in der Kombination eine Medaillenchance gehabt hätten. Aber Trainer und Athleten zu kritisieren, weil sie sich bestmöglich auf einen Event vorbereiten wollen, ist lächerlich.

Der Fehler liegt aber nicht bei den Athletinnen und Athleten. Die Nominationen für die jeweiligen Rennen nehmen die Trainer des Schweizer Verbands Swiss-Ski vor. Und doch darf man auch ihnen keinen Vorwurf machen. Ihre Aufgabe ist es, das eigene Lager bestmöglich auf die Rennen vorzubereiten, damit am Ende möglichst viele Medaillen rausschauen. Und wenn die Konkurrenz in der Kombination Super-G trainiert, muss die Schweiz gezwungenermassen nachziehen.

Beide Kombinationen an der Ski-WM – gestern bei den Frauen und heute bei den Männern – verkamen zu einer grossen Farce. Mehrere hochkarätige Athletinnen und Athleten liessen nach einem Auftritt im Super-G den zweiten Teil des Allrounder-Wettbewerbs, den Slalom, sausen. Das Medaillen-Rennen wurde von den grossen Namen lediglich für ein wettkampfmässiges Super-G-Training genutzt, um sich einen Vorteil für die kommenden Rennen zu verschaffen.

