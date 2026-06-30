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Wimbledon: Viktorija Golubic steht in der 2. Runde

Viktorija Golubic of Switzerland reacts after winning the first set in her first round match against Iryna Shymanovich of Belarus at the Wimbledon All England Lawn Tennis Championships AELTC in London ...
Viktorija Golubic setzt sich in Wimbledon gegen Irina Schymanowitsch durch und steht in der 2. Runde.Bild: keystone

Golubic meistert Pflichtaufgabe – nun wartet Paolini

Viktorija Golubic steht in Wimbledon erstmals seit drei Jahren wieder in der 2. Runde. Gegen die Qualifikantin Irina Schymanowitsch aus Belarus gewinnt sie 6:2, 2:6, 6:1.
30.06.2026, 16:1830.06.2026, 16:23

Golubic (WTA 62) erfüllte die Pflichtaufgabe gegen die Weltnummer 215 Schymanowitsch trotz einer Schwächephase im zweiten Satz letztlich souverän. In den letzten beiden Jahren war die 33-jährige Zürcherin beim Rasen-Grand-Slam-Turnier jeweils gleich zum Auftakt gescheitert. Nun trifft sie am Donnerstag auf die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 17).

Golubic hatte die Partie über weite Strecken im Griff und war die solidere und variablere Spielerin. Einzig im zweiten Durchgang musste sie sich vorübergehend vom Powertennis der vier Jahre jüngeren Osteuropäerin dominieren lassen. Erst einmal, vor drei Jahren am French Open, hatte Schymanowitsch das Hauptfeld eines Major-Turniers und dabei die 2. Runde erreicht.

Dafür fehlte ihr diesmal viel. Der dritte Satz und damit die Partie wurde wieder eine klare Beute von Golubic. Nach gut eindreiviertel Stunden nutzte die Schweizerin ihren ersten Matchball.

Nun steht Golubic in der 2. Runde und darf auf einen ähnlichen Exploit wie 2021 hoffen, als sie beim Rasen-Höhepunkt bis in die Viertelfinals vorgestossen war. Die nächste Hürde ist höher, aber nicht unüberwindbar. Jasmine Paolini stand zwar vor zwei Jahren beim French Open und in Wimbledon im Final und etablierte sich zwischenzeitlich in den Top 10. Danach konnte die nur 1,63 m kleine Toskanerin aber nicht mehr ganz an diese grossen Erfolge anknüpfen.

Die 1. Runde überstand Paolini mit viel Mühe mit 7:5 im dritten Satz gegen die Qualifikantin Robin Montgomery. Auch hat Golubic drei von vier Duellen gewonnen. Das letzte liegt allerdings bereits vier Jahre zurück und ging an die Italienerin. (car/sda)

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