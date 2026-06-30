«Deutschland ist nicht mehr Deutschland»: So reagieren die Medien auf das peinliche WM-Aus

«Zum dritten Mal in Folge verpasst die DFB-Auswahl das Achtelfinale einer WM, das ist ein Armutszeugnis und ein Beleg, dass sich Deutschland im Fussball mehr und mehr von der Weltspitze entfernt. Die Gründe sind vielschichtig, und man würde es sich viel zu einfach machen, wenn man allein Julian Nagelsmann für das Scheitern verantwortlich machen würde. Ein Armutszeugnis ist dieses frühe Aus freilich auch für den Bundestrainer, der es mit seinen unverständlichen Personal- und Strategieentscheidungen versäumt hat, das Bestmögliche aus den verfügbaren Möglichkeiten herauszuholen.



Nach dem WM-Fiasko aber gibt es keine Argumente für eine Weiterbeschäftigung von Nagelsmann, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt.»