Viele Skorerpunkte, wenig Siege – Moser, Malgin und Kurashev gewinnen in Schweizer Duellen

New Jersey – Boston 3:4

Nico Hischier, 2 Assists, 4 Schüsse, 19:26 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 3 Checks, 3 Blocks, 22:50 TOI​

Im letzten Spiel vor der kurzen Weihnachtspause kam es in der Eastern Conference zum Spitzenkampf zwischen dem Viertplatzierten New Jersey und Leader Boston. Dabei setzten sich die Bruins wegen eines starken Mitteldrittels mit vier Toren knapp durch. Die Devils um Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler mussten sich damit zum siebten Mal in acht Spielen geschlagen geben. Hischier konnte sich immerhin zweimal in die Skorerliste eintragen.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Nashville – Colorado 2:3 n. V.

Roman Josi, 1 Assist, 1 Schuss, 2 Checks, 3 Blocks, 25:10 TOI

Nino Niederreiter, 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Checks, 1 Block, 14:24 TOI

Denis Malgin, 3 Schüsse, 17:22 TOI

Auch die Nashville Predators mussten gegen eines der besseren Teams aus ihrer Conference antreten. Gegen die Colorado Avalanche – nach Verlustpunkten Zweiter im Westen – mussten aber auch sie sich knapp geschlagen geben. In der Verlängerung sorgte Samuel Girard mit dem Tor zum 3:2 für die Entscheidung. Roman Josi beim 1:0 von Nashville und Teamkollege Nino Niederreiter beim 2:0 liessen sich je einen Assist gutschreiben. Bei Colorado kam Denis Malgin zum zweiten Mal zum Einsatz.

Arizona – Los Angeles 2:1 n. P.

J. J. Moser, 3 Blocks, 19:47 TOI

Kevin Fiala, 2 Schüsse, 1 Block, 17:11 TOI

Auch im Bundesstaat Arizona kam es zu einem Schweizer Duell. Überraschenderweise behielt Janis Moser mit den Arizona Coyotes dabei die Überhand gegen die in der Tabelle deutlich besser dastehenden Los Angeles Kings um Kevin Fiala. Für die Coyotes war es erst der 11. Sieg im 32. Spiel. Dies, weil im Penaltyschiessen einzig Nick Bjugstad traf. Weder Moser noch Fiala traten in der Entscheidung an.

Chicago – Columbus 5:2

Philipp Kurashev, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Block, 16:56 TOI

Tim Berni, 3 Schüsse, 1 Check, 16:46 TOI



Aller guten Dinge sind drei. Mit Philipp Kurashev und Tim Berni duellierten sich auch beim Spiel der Chicago Blackhawks und der Columbus Blue Jackets zwei Schweizer. Dabei setzten sich die Gastgeber souverän durch. Bereits nach gut drei Minuten im zweiten Drittel stand es 4:0 für Chicago, Columbus schaffte es lediglich noch zu verkürzen. Beim 4. Treffer spielte Kurashev den vorletzten Pass.

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

(nih)