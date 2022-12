Zach Wilson erlebte einen Abend zum Vergessen. Bild: keystone

Jets-Fans lassen ihren QB Wilson abstürzen – da nützt ihm auch der Grinch nichts

Die Cincinnati Bengals haben sich auf der Couch für die NFL-Playoffs qualifiziert. Der Super-Bowl-Verlierer der vergangenen Saison profitierte von einer 3:19-Heimniederlage der New York Jets gegen die Jacksonville Jaguars.

Die Show im «Thursday Night Game» gehörte zunächst Quincy Williams. Der Linebacker der New York Jets kam zwei Tage vor Heiligabend als Grinch verkleidet aufs Spielfeld und wärmte sich im grünen Kostüm auf.

Bei schwierigen Bedingungen gingen die Jets durch ein Field Goal in Führung, nachdem sie Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence mit einem Sack den Ball abluchsten.

Doch das war es dann auch schon von den New Yorkern. Lawrence schloss einen 96 Yards langen Drive mit dem ersten Touchdown der Partie ab, 10:3 für die Jaguars. Die weiteren Punkte der Partie steuerte alle Kicker Riley Patterson bei, der drei Field Goals erzielte.

Wilson bis zur Auswechslung ausgebuht

Für die Jacksonville Jaguars war es der dritte Sieg in Folge. Dadurch steigerten sie ihre Chance, es noch in die Playoffs zu schaffen.

Bei den Fans der New York Jets kam die Niederlage gar nicht gut an. Sie haben Quarterback Zach Wilson offensichtlich fallengelassen: Jedes Mal, wenn er einen Pass warf, wurde er lautstark ausgebuht. Kurz vor dem Ende des dritten Viertels wurde Wilson von Chris Streveler ersetzt.

«Ich verstehe ihren Frust, wir haben sehr leidenschaftliche Anhänger», sagte Wilson. «Sie kommen, um Touchdowns zu sehen und wir punkten nicht, erzielen keine First Downs, bewegen den Ball nicht und können ihn offensichtlich nicht werfen.»

Sieben Playoff-Plätze vergeben, sieben noch offen

Während der Sport über die Weihnachtstage zu grossen Teilen ruht, ist in der NFL Action angesagt. Am Heiligabend und am 25. Dezember wurde die drittletzte Vollrunde angesetzt, dazu findet je ein Spiel am 26. und am 27. Dezember statt. Im Free-TV zeigt Pro 7 am 25. Dezember die Partien Miami Dolphins – Green Bay Packers (19.00 Uhr) und Los Angeles Rams – Denver Broncos (22.20 Uhr).

Fix in den Playoffs sind bislang sieben Teams, drei in der AFC (Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals) und vier in der NFC (Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys). (ram)

