Fiala trifft und siegt – Verletzungssorgen um Roman Josi

Pius Suter schiesst Tor um Tor und erhöht so die Chancen auf einen dicken Vertrag

Eine knappe Niederlage gab es auch für die Vancouver Canucks. Gegen die St.Louis Blues unterlag das Team mit Pius Suter, der für einmal ohne Skorerpunkt blieb, mit 4:3 nach Verlängerung. Dylan Holloway sorgte nach zwei Minuten in der Overtime für die Entscheidung. (riz/sda)

Die Tampa Bay Lightning verloren gegen die Edmonton Oilers 1:2. Bereits im zweiten Drittel erzielte Leon Draisaitl das entscheidende Tor des Spiels. Für die Oilers war es der dritte Sieg in Serie.

Der ehemalige ZSC-Spieler Auston Matthews entwischte nach einem geblockten Schuss und liess sich als Gamewinner feiern. Die Schweizer, die vereint in der zweiten Linie spielten, waren beim einzigen Tor der Devils nicht beteiligt.

New Jersey musste im heimischen Stadion die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Gegen die Toronto Maple Leafs verlor das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler 1:2 nach Verlängerung.

Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Auch dank ihm starteten die Kings nach zuletzt drei Heimsiegen optimal in ihre «On-The-Road»-Serie. Bis zum 22. Dezember bestreiten die Kalifornier noch sechs weitere Auswärtsspiele, das nächste bei den New Jersey Devils.

Es war eine schöne Einzelaktion von Fiala, die zum zwischenzeitlichen 2:0 führte. Der 28-jährige St. Galler erhielt den Puck an der blauen Linie, liess seinen Gegenspieler ins Leere laufen und zog aus dem Handgelenk ab.

Die Los Angeles Kings feiern beim 3:1 gegen die New York Islanders ihren sechsten Sieg in Folge. Kevin Fiala erzielt dabei seinen zehnten Saisontreffer.

Am Sonntag endete in Abu Dhabi die Formel-1-Saison 2024, Pierre Gasly fuhr als Siebter über die Ziellinie und liess das Auto ganz. Damit ist der Franzose der erste Stammfahrer der Formel 1, der eine ganze Saison ohne selbst verschuldeten Schaden am Auto blieb.

Insgesamt 24 Rennen fuhr Pierre Gasly in diesem Jahr, und in keinem Grand Prix verschuldete der Franzose einen Schaden an seinem Alpine. Das schaffte zuvor noch kein einziger Stammfahrer der Formel 1.