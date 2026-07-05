Novak Djokovic steht mal wieder im Wimbledon-Viertelfinal. Bild: keystone

Djokovic kämpft sich in den Wimbledon-Viertelfinal – Osaka besiegt Sabalenka

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Djokovic steht im Viertelfinal

Novak Djokovic steht in Wimbledon wieder in den Viertelfinals. Djokovic besiegten den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 und feierte seinen 106. Einzelsieg in Wimbledon. Damit ist Djokovic alleiniger Rekordhalter. Bis Sonntag teilte er sich diese Bestmarke mit Roger Federer.

Für den Serben lief im Achtelfinal nicht alles nach Plan. Bild: keystone

Die Partie gegen Safiullin war aber eine harte Angelegenheit für Djokovic. Im ersten Satz lag der 39-Jährige lange mit einem Break zurück und konnte den Satzverlust gerade noch so abwenden. Im dritten Durchgang konnte Safiullin die Niederlage zunächst noch abwenden, musste aber im vierten Satz den Aufschlag direkt abgeben. Djokovic nutzte nach fast dreieinhalb Stunden den ersten Matchball.

Osaka schlägt Weltnummer 1

Die einstige Weltnummer 1 Naomi Osaka eliminierte die aktuelle Weltnummer 1, Aryna Sabalenka, mit 6:2, 7:6 (7:2). Vorher in dieser Saison hatte Osaka dreimal gegen Sabalenka verloren. Die 28-Jährige gewann vor mehr als fünf Jahren ihre vier Grand-Slam-Titel (je zwei in Australien und am US Open). Nach einer Baby-Pause kehrte sie vor zweieinhalb Jahren auf die Tour zurück. Aktuell belegt sie Weltranglistenplatz 14. In den Viertelfinals trifft Osaka, zuletzt Finalistin in Rasen in Bad Homburg, auf die Tschechin Karolina Muchova. (riz/sda)