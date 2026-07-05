Noch wartet Neymar auf seinen grossen Auftritt – Ancelotti verspricht: Er ist bereit. Bild: keystone

Brasilien-Trainer Ancelotti über unzufriedenen Neymar: «Dann werde ich ihn bringen»

Neymar sass beim Sechzehntelfinal-Sieg über Japan die gesamten 90 Minuten auf der Bank – trotzdem hat Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti lobende Worte für ihn. Vor dem Achtelfinalspiel gegen Norwegen stellt er klar: Der Superstar wäre bereit für ein ganzes Spiel.

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Die Debatte beschäftigt Brasilien und vor allem Neymar-Fans: Kann Neymar an dieser WM noch eine Rolle spielen? Der Nationaltrainer Carlo Ancelotti nahm dazu nun ausführlich Stellung: Neymar, der nach einer Verletzung an dieser WM im letzten Gruppenspiel gegen Schottland ein kurzes Comeback gab, sei körperlich in der Lage, «ein komplettes Spiel zu bestreiten». Beim 2:1 gegen Japan im Sechzehntelfinal reichte es für den brasilianischen Starspieler aber für keinen Einsatz.

Neymar wärmte sich gegen Japan auf – zum Einsatz kam er aber nicht. Bild: keystone

Der italienische Trainer erklärte gegenüber brasilianischen Medien, dass Neymar mit seiner Rolle im Team «nicht zufrieden» sei. Doch Ancelotti lobte den 33-Jährigen dafür und sagte, dass Neymars Wunsch, auf dem Platz zu stehen, deutlich spürbar sei. Ein Profi dürfe sich nicht mit der Ersatzbank abfinden. Gemäss dem Nationaltrainer zähl Neymar zu den respektiertesten und bescheidensten Spielern der Mannschaft und bleibe «ein positiver Einfluss. Er ist eine wichtige Figur in der Mannschaft, weil er Qualität hat und ein sehr bescheidener Mensch ist.»

Ancelotti kündigte zudem an: «Wenn die Mannschaft ihn braucht, werde ich ihn bringen.» Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag (22 Uhr) im Achtelfinal gegen Norwegen – mit Erling Haaland verfügen die Skandinavier über einen der besten Stürmer der Welt. Norwegen sei eine gute Mannschaft, die mit Haaland einen der weltbesten Spieler in ihren Reihen habe, sagte Ancelotti. Mit Blick auf sein eigenes Team zeigte sich der Nationalcoach aber zuversichtlich und kämpferisch.

Ob sich am Ende die Brasilianer freuen oder die Norweger erneut mit ihren Fans rudern, wird sich zeigen. (car)