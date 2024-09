Goldmedaille Nummer 4 für Debrunner – die Rollstuhl-Leichtathletin schreibt Geschichte

Erfolgreichste Schweizerin an Paralympics ist Elisabeth Bisquolm, die zwischen 1976 und 1988 in der Leichtathletik und im Tischtennis sechsmal das oberste Podest bestiegen hat. Die Nummer 2 ist nun Debrunner, die in Paris auch noch im Marathon antritt. (nih/sda)

Noch nie gelang es einer Schweizerin an einer Ausgabe der Paralympics auch nur dreimal zu gewinnen. Debrunner hat in Paris nun vier Goldmedaillen geholt. Insgesamt steht sie an Paralympischen Spielen nun bei fünf Siegen – bereits vor drei Jahren in Tokio war sie über 400 m die Schnellste.

Langsam wird es eng um ihren Hals: An den Paralympics in Paris hat Catherine Debrunner bereits vier Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Bild: keystone

Gregor Kobel tritt in Yann Sommers grosse Fussstapfen: «Endlich am Ziel meiner Träume»

Yann Sommer ist Geschichte in der Nati. Am Donnerstag steht in der Nations League gegen Dänemark erstmals Gregor Kobel als Nummer 1 im Tor. Trainer Yakin sagt: «Gregor hat lange auf diesen Moment gewartet.»

Es war zu Beginn dieses EM-Sommers in Stuttgart, als Gregor Kobel spürte, wie man Herzen höherschlagen lässt. Nach dem einzigen öffentlichen Training der Nati im Stadion an der Waldau blieb er allein auf weiter Flur, um die Autogrammwünsche der jungen Zaungäste zu erfüllen. Vielleicht mochte sich Kobel in der Stadt, in der er mit dem ortsansässigen VfB im Juni 2020 aufgestiegen und sein Stern so richtig aufgegangen war, einfach von der lieben Seite zeigen. In jedem Fall steht die Aktion symbolhaft dafür, was für repräsentative Aufgaben künftig folgen mögen. Für ihn, der wie ein Maikäfer gestrahlt hat, als Trainer Murat Yakin irgendwann nach dem Turnier mitteilte: «Du bist jetzt meine neue Nummer 1.»