FIFA will in Zürich bleiben – Weltverband dementiert Wegzugs-Gerüchte gegenüber Stadtrat

Zieht der Weltfussballverband FIFA nun aus Zürich weg oder nicht? Der Zürcher Stadtrat hat selber bei der FIFA nachgefragt. Die Anfrage ergab, dass die FIFA derzeit keine Wegzugspläne hegt, wie aus einer am Mittwoch publizierten Stadtratsantwort hervorgeht.

SVP und Mitte wollten vom Stadtrat wissen, was an den Wegzugs-Gerüchten dran ist. Unter anderem über eine Verlegung des Hauptsitzes nach Katar oder Saudi-Arabien würde spekuliert. Aus der Antwort des Weltverbands geht nun hervor, dass die FIFA der Stadt Zürich bis auf Weiteres erhalten bleiben dürfte. Der Stadtrat habe keine Kenntnis von Wegzugs-Plänen, schreibt er.

Aktuell arbeiten gemäss FIFA-Angaben 850 der insgesamt 1000 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Zürich. Die FIFA hatte gegenüber den Medien stets betont, dass sie in Zürich glücklich sei. Zumindest theoretisch wäre ein Wegzug seit Mai diesen Jahres aber möglich.

An seinem Kongress in Bangkok hatte der Weltfussballverband entschieden, die Statuten zu ändern. Dabei wurde die Vorgabe, dass Zürich zwingend Hauptsitz sein muss, gestrichen. Die FIFA hat ihren Sitz seit über 90 Jahren in Zürich. (nih/sda)